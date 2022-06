Verstappen fiton Çmimin e Madh të Kanadasë

Kampioni në fuqi botëror Max Verstappen ka vazhduar ecurinë e tij mbresëlënëse në Formula 1, pasi siguroi fitoren në Çmimin e Madh të Kanadasë.

Ai bëri një paraqitje profesionale për të çimentuar më tej vendin e tij në krye të renditjes së pilotëve, ndërkohë që rivali i tij për një kohë të gjatë Lewis Hamilton siguroi vetëm podiumin e tij të dytë të fushatës duke përfunduar i treti.

Verstappen e filloi garën me veteranin e F1, Fernando Alonso mbrapa tij, pasi kampioni i dyfishtë i botës fitoi fillimin e tij në rreshtin e parë për herë të parë që nga viti 2012. Thashethemet në internet ishin se Alonso do të sulmonte nga fillimi dhe do të tentonte për të dalë para Verstappen herët.

Edhe pse holandezi nuk ishte në disponim për të hequr dorë nga vendi i parë, dhe profesionisti manovroi rrugën e tij nëpër fazat e hershme kaotike për të mbajtur të paprekur epërsinë e tij.

Ndërsa gjithçka po shkonte mirë për Verstappen herët, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për shokun e tij të skuadrës në Red Bull, Sergio Perez, i cili u detyrua të tërhiqej pas vetëm nëntë xhirosh për shkak të një defekti teknik. Kjo çoi në vendosjen e makinës virtuale të sigurisë, ku lideri holandez dhe ekipi i tij vendosën të shkonin në gropa.

Ekipi i tij hoqi dorë për një moment nga epërsia e tij, por në mënyrën tipike të Verstappenit ai ishte i shpejtë për të arritur në shteg dhe për të rimarrë vendin e parë vetëm disa xhiro më vonë. Ndërkohë, rivali i Verstappen për vitin 2021, Leëis Hamilton, filloi të bënte lëvizjen e tij, pasi e nisi garën në vendin e katërt. Si rezultat, anglezi kapërceu Alonson në xhiron e 24-të për të kaluar në vendin e tretë në gjueti për të nisur më në fund sezonin e tij për këtë vit.