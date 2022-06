Vazot e Champions League janë gati, Interi mund të ketë një grup “ferri”

Ajax është konfirmuar si i fundit nga tetë skuadrat e rradhës për shortin e fazës së grupeve të Champions League 2022-23 pas fitores 1-0 të Real Madrid ndaj Liverpool-it në finalen e këtij sezoni të shtunën.

Vazo 1 përmban titullarët e Champions League dhe Europa League (Eintracht Frankfurt), plus kampionët e gjashtë ligave më të mira të Evropës: Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 dhe Primeira Liga.

Vazo 1

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Real Madrid

AC Milan

Bayern Munich

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax

Megjithatë, për shkak se Real Madridi siguroi ligën dhe dyfishin e Evropës, ka një vend të lirë midis dhe kjo shkon për kampionët e Eredivisie, Ajax.

Vazo 2 është gjithashtu plotësisht e konfirmuar dhe do të përfshijë Liverpoolin dhe skuadrat e tjera angleze, Chelsea dhe Tottenham, plus Barcelonën dhe Juventusin.

Vazo 2

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atletico Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Vazot 2 deri në 4 renditen sipas koeficientit të UEFA-s, i cili mat rezultatet dhe performancën në Evropë për një periudhë pesëvjeçare.

Shtatë nga tetë skuadrat janë konfirmuar në vazon 3, me Benfikën i vetmi klub që duhet të kalojë kualifikimin. Nëse nuk arrijnë të dalin në fazën e grupeve, Rangers, Dinamo Zagreb dhe Marseille janë ndër skuadrat që mund ta zënë atë vend në vazo, përndryshe do të jenë në vazon 4.

Vazo 3

Borussia Dortmund

FC Salzburg

Shakhtar Donetsk

Inter Milan

Napoli

Benfica (nëse kualifikohet)

Sporting CP

Bayer Leverkusen

Rezultati i koeficientit të Borussia Dortmundit është mjaft i mirë për vazon 3, që do të thotë se ata mund të përballen me një barazim shumë të vështirë të Champions League. Inter dhe Napoli gjithashtu mund të paraqesin një provë të vështirë për ata që janë në vazot më të larta.

Vazo 4 do të përmbajë pjesën tjetër të skuadrave që kualifikohen në fazën e grupeve, megjithëse dihet me siguri se kampionët skocezë Celtic dhe titullarët belg, Club Brugge, të cilët kualifikohen automatikisht, do të jenë të dy në këtë vazo.

Shorti do të hidhet të enjten, më 25 gusht. Secili nga tetë grupet do të ketë një ekip nga çdo vazo dhe jo më shumë se një klub nga secili vend./ h.ll/albeu.com