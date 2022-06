Vazhdon operacioni “fshesa”, Manchester United largon edhe dy lojtarë të tjerë

Pas lamtumirave të ditëve të fundit nga Juan Mata,Pogba, Jesse Lingard, Manchester united njoftoi së fundmi largimin e Edison Cavani dhe Nemanja Matic, si edhe Lee Grant.

Pas skadimit të kontratës, lojtarët nuk do të rinovojnë me “Djajtë e Kuq” dhe nga 1 korriku do të lirohen dhe do të jenë me parametra zero, kështu që mjafton të bien dakort me ekipet e tjera./ h.ll/albeu.com

🔴 Our thanks and best wishes to the 11 Reds who will move on from Old Trafford at the end of the month.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 10, 2022