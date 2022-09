Vazhdojnë negociatat për Aubameyang, Chelsea ofron para dhe një lojtar

Merkatoja ende nuk është mbyllur dhe Chelsea nuk heq dorë nga sulmuesi gabonez, Aubameyang.

Klubi anglez nuk ka hequr dorë dhe raportohet se ata janë duke ushtruar më shumë presion mbi Barcelonën.

Fabrizio Romano raporton se Chelsea ka ofruar 10 milionë paund dhe kartonin e Marcos Alonso për të marrë shërbimet e Aubameyanng./ h.ll/albeu.com

Negotiations for Pierre Aubameyang are progressing, working to reach full agreement. Last Chelsea bid being discussed: £10m fee plus Marcos Alonso to Barça. 🚨🔵 #CFC

All parties confident to complete the deal before Deadline. #FCB pic.twitter.com/SPLP64n1AJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022