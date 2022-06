Valverde rregulloi çorapet ndërsa shokët e tij bënin foto me presidentin, ai u dënua dhe kërkoi falje me lot

Federico Valverde ë shtë ylli i ardhshëm i futbollit botëror. Tashmë në moshën 23-vjeçare, lojtari i Real Madridit është i rëndësishë m dhe i adhuruar në Uruguai, por tani ai ka bërë diçka për të cilën u dënua nga bashkëqytetarët e tij.

Kombëtarja e tij luajti një ndeshje miqësore kundër Panamasë (5-0), dhe në prag të ndeshjes, presidenti uruguaian Luis Lacalle Pou zbriti në fushë për të bërë foto me lojtarët. Teksa të gjithë po pozonin para kamerës, një mungonte.

Valverde po rregullonte çorapet pas shokëve të skuadrës dhe nuk dukej sikur donte të bënte foto. Gjithçka shtrihej në sferën politike. Shumë e sulmuan atë për këtë dhe e panë veprimin e tij si mungesë respekti për presidentin dhe opozitën. Pasuan ofendimet dhe katër ditë më vonë futbollisti i ri kërkoi falje në rrjetet sociale.

Federico Valverde has issued a long apology on Instagram after missing a team photo with the President of Uruguay to adjust his socks.

He denied that he did it on purpose to take a political position.pic.twitter.com/voycnucyuI

— Sam Street (@samstreetwrites) June 15, 2022