Valencia dëshiron të nënshkruajë me Iscon

Burime pranë TodoFichajes konfirmojnë se Valencia ka kontaktuar me Real Madridin për të pyetur për situatën e Isco Alarcón. Mesfushori nuk hyn në planet e Ancelottit për pjesën e mbetur të sezonit dhe largimi i tij nga Real Madridi është një kronikë e paralajmëruar.

Newcastle ishte klubi i fundit që u interesua për të, por refuzimi i lojtarit për t’u larguar nga Spanja do të thotë se mundësitë e tij të largimit janë të kufizuara. Me një kontratë në fuqi deri në qershorin e ardhshëm, bardhezinjtë janë të gatshëm t’i japin letrën e lirisë në këmbim të gjetjes së një ekipi të ri dhe kursimit të pjesës së mbetur të pagës .

Tani për tani, propozimi i Valencias do të ishte nënshkrimi i tij për pjesën e mbetur të vitit + 2 të tjera me një normë prej 3 milion € neto në sezon. Kjo do të ishte gjysma e asaj që ai siguron në Real Madrid, por do të sigurohej një kontratë për një kohë më të gjatë .

Nëse konfirmohet, ai do të bëhej më i paguari i skuadrës së bashku me Gonzalo Guedes dhe do të ishte padyshim një lëvizje e rrezikshme nga ana e menaxhmentit sportiv Ché. Megjithatë, nëse Bordalás arrin të rikuperojë lojën e tij më të mirë, ai do t’i japë shumë gëzim Valencias, së cilës i mungon pak kreativiteti në krye. /albeu.com