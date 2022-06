Valbuena nuk mban inate dhe flet hapur: Benzema e meriton Topin e Artë

Mathieu Valbuena, megjithë problemet e tij ligjore në të kaluarën me francezin Karim Benzema, nuk mban mëri kundër sulmuesit të Real Madridit dhe e pranon se numri 9 meriton të fitojë Topin e Artë 2022.

Rasti i filmimit seksual të të dyve u vu plotësisht vetëm së fundmi, me Benzema që hoqi dorë nga apeli vetëm javën e kaluar.

“Do të ishte e pandershme të thuash se Benzema nuk e meriton Topin e Artë”, tha Valbuena për “RMC”.

“Po, ai e meriton. Unë mund të flas objektivisht në një nivel sportiv dhe mund ta bëj me kënaqësi. Nuk ka asnjë problem”.

Në sezonin 2021/22, Benzema ka shënuar 44 gola dhe ka dhënë 15 asistime në 46 paraqitje, një shifër shumë e respektueshme dhe një që e bën atë favorit për t’u dhënë Topi i Artë 2022 në Paris më 17 tetor. Valbuena ka deklaruar gjithashtu se nuk ka mëri për ish-shokun e skuadrës për skandalin.

“Nuk mbaj fare inat dhe gjithmonë kam thënë atë që kam për të thënë”, ka thënë Valbuena.

“Ishte një kohë e vështirë, por një kohë nga e cila munda të shërohesha. Tani secili shkon në rrugën e vet.”

Benzema u shpall fajtor për këtë çështje dhe u dënua me një vit burg me kusht, të cilin do ta vuante në rast të përsëritjes së veprës penale. Ai është dënuar edhe me 75 mijë euro./ h.ll/albeu.com