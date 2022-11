Thibault vrapoi drejt saj menjëherë pas ndeshjes.

Thibaut Courtois është një nga portierët më të mirë të Kupës së Botës teksa kundër Kanadasë, bllokoi një penallti nga Alphonso Davis.

Pas ndeshjes, Courtois përqafoi të dashurën e tij, modelen izraelite Michelle Herzig. Le të njihemi me të.

Michelle është 24 vjeç dhe filloi të takohej me Courtois në fillim të vitit 2021. Para kësaj, Thibault u nda me Marta Dominguez, në një martesë me të cilën kishte dy fëmijë. /G.D albeu.com/