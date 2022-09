Uzuni “drith” Kombëtaren, rrezikon ndeshjet me Izraelin dhe Islandën

Sulmesi më në formë i momentit në kombëtare, Myrto Uzuni ka shqetësuar së fundmi Edi Rejan.

Uzuni i cila ka krijuar një marrëdhënie të ngushtë me golin në këtë fillim sezoni me Granadan në La Liga 2 pasi ka shënuar 6 gola në 6 ndeshjet rrezikon dy ndeshjet me Izraelin dhe Islandën pasi ka shfaqur disa shqetësime dhe është mbajtur në mbikqyrje nga stafi i kombëtares.

Ka ende disa kohë deri në sfidën e 24 shtatorit dhe shpresa është që ai të jetë gati, por situata e beratasit do të monitorohet nga dita në ditë./albeu.com