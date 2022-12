Urugaji ka vetëm një qëllim ndeshjen e sotme dhe atë po mundet ta realizojë.

Një aksion model i krijuar nga latinët, ku Suarez jep një top shumë të bukur për De Arrascaeta, ku përsëri e dërgon topin në rrjetë, këtë herë fluturimthi./ h.ll/albeu.com

Uruguay 2-0

ARRASCAETA DOES IT AGAIN! GHANA IN REAL TROUBLE NOW! SUAREZ WITH THE ASSIST. pic.twitter.com/9OpwmpPkM6

— Fast GøaIs (@i6astv) December 2, 2022