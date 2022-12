Uruguaji ka mundur të kalojë në avantazh ndaj Ganës në minutën e 26-të.

Një top i nisur nga krahu i djathtë për në zonë, ka nxjerrë jashtë loje dy mbrojtësit e Ganës, ku më pas goditja e Suarez është devijuar nga portieri, por ka përfunduar në këmbët e De Arrascaeta i cili nuk gaboi./ h.ll/albeu.com

