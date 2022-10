United ende jashtë Champions, superkompjuteri përditëson renditjen e Premier League

Manchester United është rikthyer në Premierligë të dielën me fitoren 1-2 ndaj Evertonit.

Erik ten Hag tani do të presë me padurim rezultate më pozitive pasi ai synon të rikthejë futbollin e Champions League në Old Trafford, shkruan albeu.com.

Sidoqoftë, superkompjuteri FiveThirtyEight parashikon se Djajtë e Kuq do ta përfundojnë sezonin 22/23 në vendin e gjashtë me 63 pikë (pesë më shumë se vitin e kaluar).

Renditja e Premier League 2021/22 sipas FiveThirtyEight:

1. Manchester City – 89 pikë

2. Arsenali – 77 pikë

3. Liverpool – 70 pikë

4. Tottenham – 69 pikë

5. Chelsea – 68 pikë

6. Manchester United – 63 pikë. /G.D albeu.com/