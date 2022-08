“Unë ndalova së respektuari Mourinhon kur më quajti mace”, Benzema kujton konfliktin me trajnerin

Jose Mourinho ishte trajner i Madridit nga viti 2010 deri në vitin 2013, kohë gjatë së cilës humbi respektin e Karim Benzemas.

Gjithçka filloi kur Mourinho kritikoi publikisht Karimin se nuk shënoi gola të mjaftueshëm:

“Nëse nuk mund të gjuaj me një qen, atëherë do të gjuaj me një mace,” tha portugez.

I pyetur për ndjenjat e tij pas fjalëve të trajnerit, Karim Benzema ka pranuar për Canal Plus:

“Ne kemi pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë, por ky njoftim ndryshoi gjithçka. Kam pasur përshtypjen se e ka argëtuar atë. Edhe nëse e respektoja Murinjon, atëherë gradualisht kjo ndjenjë u largua. I thashë se çfarë duhej të bëja dhe u desh një orë”.

“Unë jam një futbollist dhe ju jeni trajneri im. Unë ju respektoj, dhe ju duhet të më respektoni mua. Pas kësaj, nuk kishte më mace, qen apo diçka të tillë. Unë jam modest, por nëse më qeshin, atëherë do të flas drejtpërdrejt. Është gjithmonë më mirë të thuash mendimin tënd”, shtoi Karim.

Edhe nëse Benzema dikur kishte probleme me shënimin, tashmë është një kujtim i largët. 34-vjeçari ka shënuar 325 gola për Real Madridin. Ai është golashënuesi i dytë më i mirë në historinë e klubit, i tejkaluar vetëm nga Cristiano Ronaldo (450). /albeu.com/