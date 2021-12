“Unë jam pranë jush”,  Laporta flet në pensionimin e Agueros

Presidenti i Barcelonës, Juan Laporta, mbërriti së bashku me Agueron në skenën e përgatitur për pensionim e sulmuesit dhe pas tij ka marrë fjalën duke u shprehur se i qëndron pranë dhe i uron më të mirën.

Menjëherë pas fjalës, presidenti e ka lënë vetëm në skenë lojtarin dhe është ulur në shkallët e stadiumit ku ishin edhe të pranishmit e tjerë.

“Unë jam pranë jush dhe ju e dini sikur përfaqësuesit e Independiente, Atlético de Madrid dhe City ishin aty. Mendoj se na ka mbetur dëshira te Barça, por ne mendojmë se keni marrë vendimin e duhur. Ju keni qenë një lojtar me njohje botërore dhe atë që keni mbjellë, që ka qenë shumë, me siguri do ta merrni në këtë fazë të re që po fillon. E meritoni dhe ju urojmë më të mirën”, deklaron Laporta. /albeu.com