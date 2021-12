“Unë do të zgjidhja atë në vend të Ronaldos”, Wilshire me fjalë të mëdha për yllin e City-t

Edhe pa një sulmues, Manchester City po tregon kredencialet e tij të fitimit të titullit teksa përfitoi nga një gabim i Chelsea për të shkuar në krye të tabelës fundjavën e kaluar.

Kjo është pjesërisht falë çiftit portugez Joao Cancelo dhe Bernardo Silva, të cilët kanë qenë të shkëlqyer këtë sezon.

Jack Wilshere, i cili aktualisht stërvitet me Arsenalin, ishte i shpejtë në lëvdatat e tij për Bernardo Silva pas arritjes së tij me dy gola dhe performancës së gjithanshme kundër Norwich City të shtunën në mbrëmje.

Duke folur për talkSPORT , ish-mesfushori i Arsenal dhe West Ham pohoi:

“Ronaldo portugezi më i mirë sot? Bernardo Silva është më i miri për momentin, e shoh mbi të gjithë të tjerët. Nuk po them se ai është më i mirë se Ronaldo pas asaj që ka bërë në karrierën e tij, por nëse ndeshja do të ishte nesër, do të zgjidhja Bernardo Silvën për ekipin tim”.

Pas një vere ku dukej se e ardhmja e Silvës ishte larg stadiumit Etihad, ai shpejt është bërë gati i paprekshëm, një sukses edhe më mbresëlënës nën drejtimin e Pep Guardiolës, i cili, siç e dinë drejtuesit, i pëlqen të ndryshojë opsionet e tij. /albeu.com