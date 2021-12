Umtiti del nga makina dhe “kapet” me tifozët e Barcelonës (VIDEO)

Mbrojtësi i Barcelonës, Samuel Umtiti nuk po kalon kohë të mira.

Ai sot ishte cak i një “sulmi” nga disa tifozë të Barcelonës, të cilët e penguan lojtarin në rrugë.

Disa tifozë kanë qëndruar para makinës së Umtitit duke mos e lënë të kalonte.

Lojtari i binte sirenës, por as ky veprim i tij nuk e ndihmoi të kalonte.

Pas disa minutave ai kaloi, por më pas ndaloi makinën, doli dhe iu drejtua fansave me zë të lartë:”Hajde këtu, e ke paguar makinën? E di çfarë është respekti?”.

❗️Earlier today, some fans came in front Umtiti’s car and didn’t let him drive past. The player honked, but that didn’t make a difference. Later, he came out & said, “Come here. Do you pay for the car? Do you know what respect is?”. @laSextaTV #FCB 🇫🇷🚗 pic.twitter.com/0VZrm4XcKP

