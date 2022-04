Ultimatumi i Juventusit për Alvaro Morata

Pas nënshkrimit të ri të Dushan Vlahovic, i cili ka 5 gola dhe 2 asistime në 12 ndeshjet e tij të para si lojtar i Juventusit, dukej qartë se e ardhmja e Alvaro Moratas po largohej nga Torino. I huazuar deri në fund të sezonit nga Atlético de Madrid, sulmuesi spanjoll ishte i lidhur me Barcelonën, ​​në një operacion që nuk dha fryt.

Me përfundimin e merkatos së dimrit, Massimiliano Allegri bëri të ditur publikisht se kishte Morata-n, i cili që nga muaji shkurt ka luajtur 8 ndeshje si titullar. Me të ardhmen e Paulo Dybala-s definitivisht jashtë Juventusit, sulmuesi spanjoll mund të vazhdojë të te Juve.

Juventusi qëndron ekonomikisht

Megjithatë, problemi kryesor qëndron në opsionin e blerjes prej 35 milionë eurosh për lojtarin e Atletico Madrid që skuadra italiane refuzon ta paguajë. Në këtë kuptim, siç thekson La Gazzetta dello Sport, pozicioni i Juves është i qartë. Ata nuk do të paguajnë më shumë se 15 milionë euro plus 3 milionë euro bonuse.

Me një kontratë me Atleticon deri në qershor 2023, në Wanda Metropolitano duket se nuk mendojnë për rikthimin e Moratas, me një vijë të plotë sulmuese pas transferimit të Antoine Griezmann. Sa i përket sulmit të Juventinos, edhe Moise Kean synon të rikthehet te Everton, ndërsa në hyrje emrat kryesorë vazhdojnë të jenë ata të Nicolo Zaniolo dhe Giacomo Raspadori. /albeu.com/