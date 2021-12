Ultimatumi i Borussia Dortmund për Haaland

Borussia Dortmund ka filluar të humb durimin me Erling Haaland . Arsyeja është se lojtari, me gojën e përfaqësuesit të tij Mino Raiola , po spekulon për të ardhmen e tij pavarësisht se ka një kontratë me skuadrën gjermane deri më 30 qershor 2024.

Sulmuesi norvegjez është së bashku me Kylian Mbappen pjesa më e lakmuar e tregut dhe agjenti i tij kontrovers e di këtë më mirë se kushdo, i cili nuk ndalet së insinuuari se lojtari i tij është gati të bëjë hapin drejt një klubi më të rëndësishëm. Barcelona, ​​Manchester City dhe Real Madrid janë të parët në listën e kërkuesve.

Thashethemet dhe spekulimet po shkaktojnë ngopje te Dortmundi , të cilët kanë këmbëngulur në mënyrë aktive dhe pasive se nuk duan ta shesin sulmuesin dhe se aspirojnë vazhdimësinë e tij edhe për të paktën një vit. Sipas informacioneve të ndryshme, Haaland mund të aktivizojë një klauzolë në kontratën e tij që e lejon të fluturojë nga Signal Iduna Park për rreth 75 milionë euro.

E përditshmja Bild publikon sot se Dortmundi i ka caktuar një afat që sulmuesi të sqarojë të ardhmen e tij dhe të thotë nëse do të vazhdojë apo do të ndryshojë skenën. Ultimatumi i përgjigjet nevojës së klubit për të planifikuar përpara për të ardhmen e tij afatshkurtër. Hans-Joachim Watzke dhe Michael Zorc , respektivisht presidenti dhe drejtori sportiv i Dortmundit, thanë tashmë javën e kaluar se synonin të takonin Raiolën së shpejti .

Dortmundi ka vendosur një afat deri në fund të shkurtit për të marrë një përgjigje nga Raiola për të ardhmen e përfaqësuesit të tij. Agjenti i famshëm tashmë ka zhvilluar disa takime me klube verën e kaluar dhe vazhdon të ‘ ankandojë ‘ Haaland , i vetëdijshëm se është pjesa më e lakmuar në treg. /albeu.com