Ish-futbollisti dhe lojtari i kombëtares ukrainase, Anatoli Timoshchuk mbeti në Rusi si ndihmës trajner i Zenit në Shën Petersburg, pavarësisht agresionit të Putinit ndaj atdheut të tij.

Timoshchuk nuk e dënoi publikisht pushtimin rus, për këtë arsye u bë cak i kritikave dhe sulmeve të shumta nga futbollistët ukrainas.

Federata e Futbollit të Ukrainës ka njoftuar në faqen e saj zyrtare se do të ndëshkojë Timoshchukun për “bashkëpunim me pushtuesin” dhe se do të anulojë të gjitha paraqitjet për kombëtaren, duke përfshirë të gjitha trofetë dhe do t’i heqë licencën e trajnerit.

“Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, ish-kapiteni i kombëtares sonë jo vetëm që nuk ka folur publikisht për këtë çështje, por nuk e ka ndërprerë bashkëpunimin me agresorët”.

Komisioni i Etikës i Federatës së Ukrainës iu referua rregullores sipas së cilës e ka shkelur rëndë kodin.

– Ai nuk është më 100 për qind dhe nuk do të konsiderohet kurrë një legjendë e futbollit ukrainas. Arritjet e tij tashmë janë harruar – tha ndër të tjera futbollisti i Atalantas, Ruslan Malinovsky.

Timoshchuk u emërua kohët e fundit nga ish-shoku i tij i skuadrës Yevgeny Levchenko.

– Timo, pse e bëre këtë? Ju jeni nga Ukraina. Si mund të heshtni dhe të vazhdoni të punoni atje? Kemi luajtur së bashku për të njëjtën kombëtare, kemi veshur me krenari atë fanellë, kemi kënduar himnin, kemi festuar dhe vajtuar. Pse nuk reklamoni? Si do të jetoni me këtë? ai pyeti.

Në karrierën e tij, Timoshchuk luajti për Volyn, Shakhtar Donetsk, Zenit, Bayern dhe në fanellën e Ukrainës luajti 144 ndeshje. Ai konsiderohej një legjendë e futbollit ukrainas, por tani ai është një tradhtar i shumicës së ukrainasve. /albeu.com/