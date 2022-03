Ukraina i dërgon një kërkesë FIFA-s dhe UEFA-s

Ukraina i ka kërkuar FIFA-s dhe UEFA-s që të shtyjnë ndeshjen e ardhshme të play-off të Kupës së Botës me Skocinë.

Gjysmëfinalja e play-off-it do të luhej në Hampden Park më 24 mars, me fituesin që do të përballet me Austrinë ose Uellsin në Cardiff për një vend në Kupën e Botës të këtij viti në Katar.

Por tani Ukraina u ka kërkuar të dy organeve ndërkombëtare të turneut që të shtyjnë ndeshjen, për shkak të pushtimit të vazhdueshëm të vendit nga ushtria ruse.

Rusia duhej të përballej me Poloninë në gjysmëfinalen e saj, por ishte përjashtuar nga turneu nga FIFA si një sanksion për pushtimin.

Në një deklaratë të FIFA-s thuhet: “FIFA mund të konfirmojë se ka marrë një kërkesë nga Shoqata e Futbollit të Ukrainës sot për të shtyrë ndeshjet e tyre të planifikuara për në mars.

“FIFA mbetet në kontakt të rregullt me ​​UEFA-n dhe Federatën Skoceze të Futbollit për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme.

“FIFA shpreh solidaritetin e saj më të thellë për të gjithë të prekur nga ajo që po ndodh në Ukrainë. Një përditësim i mëtejshëm do të sigurohet në kohën e duhur.”

Përpara kërkesës së Ukrainës, ndërkombëtari skocez Adam Armstrong foli për emocionet e të luajturit në gjysmëfinalen e play-off-it, por pranoi se detyra e tij ishte të fitonte ndeshjen./ h.ll/albeu.com