Ukraina e “pranishme” në “Katar 2022”, e gjitha falë Polonisë dhe Lewandowskit

Ukraina nuk mundi dot të kalonte kombëtaren e Uellsit për të siguruar biletën e fundit për në “Katar 2022”.

Por kjo nuk do ta pengojë këtë kombëtare të marrë pjesë në botëror, jo fizikisht në fushën e lojës, por flamuri i Ukrainës do të jetë “prezent” gjatë këtij turneu.

E gjitha kjo falë Polonisë dhe Robert Lewandowskit, të cilët kanë premtuar që do të mbajnë në krah shiritin e kapitenit me ngjyrat e flamurit të Ukrainës. Kjo bëhet në formë solidariteti.

Lajmin e ka bërë të ditur ish sulmuesi legjendar i Ukrainës, Andriy Schevchenko, i cili vizitoi përfaqësuesen polake në grumbullim dhe deklaroi bashkë me Lewandowskin, vendimin për shiritin e veçantë në krah të kapitenit të Polonisë./ h.ll/albeu.com

Legendary striker Andriy Shevchenko gave Robert Lewandowski an armband in the colors of Ukraine’s flag which he will take to the World Cup 🇺🇦 pic.twitter.com/7ZyZLrlHKN

— B/R Football (@brfootball) September 20, 2022