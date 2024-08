UEFA rikonfirmon besimin ndaj arbitrave shqiptarë, ja sfida që do të gjykojnë

Shqipëria do të vazhdojë të përfaqësohet në arenën europiane. Pavarësisht eliminimit të ekipeve si Partizani apo Egnatia, të tjerë shqiptarë marrin skenën. Kështu arbitrat e Superiores do të vendosin drejtësi në turin e 3-të të Europa League. UEFA ka vendosur që Juxhin Xhaja dhe ekipi i tij të vendosin drejtësi në letoni.

Shqiptari do të jetë kryesorë në sfidën e kthimit mes RFS – UE Santa Coloma. Kjo përballje do të luhet më 14 gusht në orën 18:00. Xhaka në këtë takim do të ndihmohet nga Arbër Pema dhe Rejdi Avdo. Arbitër i 4-të do të jetë Albert Doda, ndërsa VAR-i i është besuar Kreshnik Bajramajt.