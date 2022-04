UEFA përgatit sanksione për Atl Madrid, Man City, Barcelona dhe Frankfurt

Pas ndeshjeve çerekfinale të Champions League dhe Europa League, UEFA pritet të sjellë sanksione ndaj Atletico Madrid, Manchester City, Barcelonës dhe Eintracht Frankfurt.

Dy incidentet nuk kanë asnjë lidhje me tjetrën, megjithatë pritet të ketë dënime për të katër klubet.

Atletico Madrid dhe Manchester City zhvilluan një betejë të ashpër ndërsa përballja e tyre në Ligën e Kampionëve përfundoi, me Felipe të marrë një karton të kuq për një goditje të hapur kundër Phil Foden.

Më pas Foden u përpoq të humbiste kohë duke u rikthyer në fushë, duke bërë që Stefan Savic të përpiqej ta tërhiqte atë nga fusha, gjë që çoi në një përleshje me 22 lojtarë dhe një atmosferë të tensionuar që u fut në tunel pas bilbilit përfundimtar.

Zyrtari i katërt vuri në dukje lojtarët e përfshirë, me disa anëtarë të të dy skuadrave që u dalluan për përfshirjen e tyre në kaos.

Lojtarët e Manchester Cityt do të përballen me rrezikun e menjëhershëm për t’u pezulluar përpara gjysmëfinales kundër Real Madridit, ndërsa çdo lojtar fajtor i “Los Colchoneros” do të shohë që dënimet e tyre të shtyhen deri në fillim të garave 2022/23.

Humbja e Barcelonës në Europa League ndaj Frankfurtit ishte problematike për klubin katalanas si brenda dhe jashtë fushës, me praninë e madhe të tifozëve gjermanë rreth stadiumit duke shkelur qartë rregullat.

UEFA urdhëron që tifozët e skuadrave kundërshtare duhet të ulen veçmas me një seksion të caktuar si mysafirë, megjithatë tifozët e Frankfurtit kishin shumë më tepër se 5000 biletat e tyre të caktuara.

Tifozët e Frankfurtit u shpërndanë në të gjithë stadiumin, me bileta të shitura nga tifozët vendas, dhe Barcelona tani do të hetohet si mikpritëse e ndeshjes./ h.ll/albeu.com