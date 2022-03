UEFA befason me formatin e ri të Champions League i cili do të aplikohet në vitin 2024 (FOTO LAJM)

UEFA ka shpalosur formatin e ri të Champions League e cila do të marrë një tjetër ngjyrim duke filluare që nga sezoni i ardhshëm.

Do të formohet një grup i vetëm me 36 ekipe dhe çdo ekip do të luajë 10 ndeshje në total ( 5 në shtëpi dhe 5 jashtë).

Tetë ekipet e para do të kalojnë direkte në tetëshe, ndërsa 16 ekipet e tjera do të kalojnë të luajnë në play-off për të mundësuar një vend në ndeshjet direkte. /h.ll/albeu.com