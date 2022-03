U tha se u rrahën me karrige, reagon Alba Morina

Sot u raportua se ka patur një përleshje fizike me karrige midis dy gazetareve, Alba Morina dhe Maki Bajrami.

Kjo gjë sigurisht nuk është pritur mirë nga Alba Morina, e cila ka reaguar menjëherë dhe ka thënë se kjo ka qënë shpifje.

Postimi i plotë:

Është e turpshme t’shpifet deri në këtë nivel!

Unë, asnjëherë në jetën time nuk kam pas përleshje fizike me as edhe një njeri, e as me kolegen time!

Teksa ndeshja Kosova-Gjermania u17 ka qene duke u zhvilluar në Prishtinë, une dhe një pjesë e ekipit kemi qene fizikisht në Podujevë, duke punuar në një tjetër ndeshje, Sloveni – Austri. Te bashkangjitura i keni edhe fotografite me ore e dite! Deshmi për t’ua demaskuar trillimet!

Gjuajtet me karrike siduket ju shkojnë shumë për shtati nivelit tuaj shpifës, sepse një kreativitet i tillë s’më kishte shuar në mend ndonjëherë!

Nuk e kam zakon të reagoj në të pavërteta si puna e “… e ka zyrën e madhe vet” sepse të gjithë ata qe na vizitojnë për punë e dinë qe jemi 3 persona që ndajmë një hapsirë!

Por ama, ne kësi ore e kam me borxh t’a shkruaj këtë reagim sepse ma keni shqetësu familjen e shoqërine!

Në vlugun e punëve tona, shpifjet e tilla kanë për qëllim vetëm destabilizimin, keqinformimin, shpifjen e tërheqjen e vëmendjës nga punët e mira!

Hajde informoni pak cili është roli i gruas në futboll? Sa vajza jemi të përfshira në organizimet e ndeshjeve ndërkombëtare? Cila është hapsira që na është krijuar? Çka saktësisht ne punojmë?!

Apo këto përgjigje ju prodhojne lajme të ndritura që nuk ku shkojnë për shtati!

Turpi e gënjeshtra s’paska kufi…!/ h.ll/albeu.com