U tha se do të bëhet trajner i Man Utd, Southgate i përgjigjet spekulimeve

Përzgjedhësi i Anglisë, Gareth Southgate, i është përgjigjur në mënyrë të prerë spekulimeve lidhur me një kalim tek Manchester United gjatë një konference për shtyp.

Më herët gjatë kësaj jave, u raportua se aksionari i United, Sir Jim Ratcliffe, e ka bërë trajnerin e ‘Tre Luanëve’ kandidatin e tij kryesor për të marrë drejtimin e skuadrës gjatë kësaj vere.

Kontrata e Southgate me Anglinë skadon në dhjetor, dhe Federata Angleze e Futbollit janë të etur për të nënshkruar një kontratë të re me të.

Duke marrë parasysh thashethemet e shumta rreth të ardhmes së tij, Southgate ka vendosur që të flas publikisht lidhur me kalimin e tij të mundshëm tek ‘Djajtë e Kuq’.

“Ka dy gjëra sipas pikëpamjes sime. E para është se unë jam trajner i Anglisë, pra unë kam një punë, të mundohem të fitojmë Kampionatin Evropian dhe e dyta Manchester United ka një trajner”, ka thënë fillimisht Southgate.

“Unë mendoj se është krejtësisht një mungesë respekti kur ka një trajner në stol. Unë nuk kam kohë për gjëra të tilla”, është shprehur ai.

Southgate nuk do të mbajë bisedime me ekipet e interesuara para përfundimit të Kampionatit Evropian, që do të thotë se United apo ekipet tjera, duhet të presin nëse janë të interesuar. /Telegrafi/