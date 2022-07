U shpreh se i ka ardhur fundi, Mike Tyson shfaqet në rrugë me bastun

Ish-kampioni i botës në peshat e rënda, Mike Tyson, është filmuar teksa po ecte me bastun jashtë një hoteli në Nju Jork, gjë që ngjalli shqetësim tek fansat e tij duke pasur parasysh se pak ditë më parë ai përmendi se “data e tij e skadencës” ishte afër.

Me rastin e një vizite në qytetin e Bronx-it, Tyson u kap nga kamerat e “TMZ” teksa po ecte nga makina e tij në hyrje të hotelit dhe kur ata pyetën burime të afërta për bastunin e përdorur nga ish-boksieri, ata siguruan se ai thjesht po merrej me problemet e moshës 56 vjeçare.

https://t.co/jVqhauMBHkhttps://t.co/xzOBTAMMof Mike Tyson wasn’t moving so well this week while out in New York City — he needed a cane to get around — but TMZ Sports has learned the boxing legend is uninjured, and i

— Danilo Gesmundo (@GesmundoDanilo) July 28, 2022