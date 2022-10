U pezullua nga Man United, reagon CR7

Cristiano Ronaldo ka reaguar pasi u pezullua nga Manchester United.

Sulmuesi portugez ka theksuar se nuk është opsion për të dorëzimi.

“Siç kam bërë gjithmonë gjatë karrierës sime, përpiqem të jetoj dhe të luaj me respekt ndaj kolegëve, kundërshtarëve dhe trajnerëve të mi. Kjo nuk ka ndryshuar. Unë jam i njëjti person dhe i njëjti profesionist që kam luajtur për 20 vitet e fundit duke luajtur futboll elitar dhe respekti ka luajtur gjithmonë një rol shumë të rëndësishëm në procesin tim të vendimmarrjes. Fillova shumë i ri, shembujt e lojtarëve më të vjetër dhe më me përvojë ishin gjithmonë shumë të rëndësishëm për mua. Prandaj, më vonë, gjithmonë jam përpjekur të jap vetë shembullin për të rinjtë që u rritën në të gjitha skuadrat që kam përfaqësuar. Fatkeqësisht kjo nuk është gjithmonë e mundur dhe ndonjëherë nxehtësia e momentit është më e mira nga ne. Tani për tani, thjesht ndjej se duhet të vazhdoj të punoj shumë në Carrington, të mbështes bashkëlojtarët e mi dhe të jem gati për gjithçka në çdo lojë të caktuar. Të dorëzohesh ndaj presionit nuk është një opsion. Nuk ka qenë kurrë. Ky është Manchester United dhe ne duhet të qëndrojmë të bashkuar. Së shpejti do të jemi sërish bashkë”, ka shkruar ai.