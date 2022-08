U përjashtua nga PSG, Icardi pëlqehet nga Sevilla

Sipas informacioneve të TodoFichajes, Mauro Icardi është një nga opsionet që andaluzianët kanë në tavolinë. Argjentinasi nuk është pjesë e planeve të PSG-së dhe pavarësisht se është një alternativë që i pëlqen shumë Monchi-t, është një operacion që për momentin do të ishte jashtë mundësive.

Për momentin është një nënshkrim që nuk do të përjashtohej plotësisht, por nga qyteti i Seviljes ata do të kishin ende shumë punë për të bërë në seksionin e largimeve. Lojtarë si Youssef En-Nesyri janë në platformën fillestare dhe një largim i marokenit do të lehtësonte ardhjen e argjentinasit.

Deri më sot ka qenë vetëm një ofertë, por tani nga kryeqyteti andaluzian nuk do ta përjashtonin ardhjen e tij përpara mbylljes së merkatos. Ajo që është e qartë është se qëllimi i argjentinasit është të largohet nga Parisi dhe Spanja është opsioni i tij i preferuar./albeu.com