U ndodh edhe profesionistëve: Franca ‘harroi’ lojtarin e tyre në stadium gjersa po niseshin për në hotel

Franca la pas një nga lojtarët e saj në stadiumin e Dortmundit pas ndeshjes së fundit në fazën e grupeve të Euro 2024 në një incident të çuditshëm.

Franca barazoi 1-1 me Poloninë në Dortmund të martën, duke ia dorëzuar vendin e parë në Grupin D, Austrisë.

Ndoshta më shqetësuese për trajnerin Didier Deschamps dhe mbështetësit ishte mënyra se si Franca punoi kundër një kundërshtari mesatarisht të eliminuar tashmë nga Euro 2024.

Përfundimi i dytë në Grupin D nuk është fundi i botës për finalistët e Kupës së Botës 2022 megjithatë; në fazën e 16-të Franca do të përballet me nënkampionen e Grupit E, i cili do të jetë ndonjë nga Rumania, Belgjika, Sllovakia apo Ukraina.

Pas ndeshjes, lojtarët francezë ndoshta donin të largoheshin nga BVB Stadion sa më shpejt që të ishte e mundur dhe të vazhdonin me programin e tyre, por kjo ishte mjaft e ndërlikuar për William Saliba.

Sipas L’Equipe, autobusi i skuadrës franceze e la Dortmundin pa mbrojtësin e Arsenalit, pasi testi i tij antidoping pas ndeshjes u realizua me vonesë.

Saliba u caktua rastësisht për kontrollin antidoping pas lojës. Kuptohet se testi anti-doping i Salibas zgjati shumë më tepër se sa pritej, që do të thotë se ai nuk ishte gati të largohej nga stadiumi deri rreth orës 22:30.

Mbrojtësi 23-vjeçar u largua nga stadiumi me një furgon i shoqëruar nga anëtarë të stafit të skuadrës që prisnin me të.

Baza e Francës për turneun në Gjermani është në qytetin e Paderborn, rreth 100 kilometra në lindje të Dortmundit. /Telegrafi/