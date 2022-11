U ndje keq pas 15 minutash lojë, trajneri i Arsenalit flet për gjendjen e Xhakës

Granit Xhaka la fushën e lojës ditën e djeshme përballë Wolves pas vetëm 16 minutash lojë, pasi sic u pa në kamera nuk po ndjehej dhe kjo nuk kishte të bënte me ndonjë dëmtim fizik.

Pas ndeshjes tekniku i Arsenalit, Mikel Arteta shpjegoi se Xhaka nuk ishte ndjerë mirë nga stomaku, por tani është mirë dhe nuk ka rrezit për Kupën e Botës në Katar.

“Ai është mirë. Gjatë ndeshjes nuk u ndje mirë pas problemeve me stomakun, sikurse edhe disa lojtarë të tjerë. Jam i lumtur që në këso situate e menaxhuam mirë dhe morën një fitore në këtë ndeshje”, ka thënë ai, duke nënvizuar se nuk beson që ai do ta humb Kupën e Botës me Zvicrën.

Kujtojmë që Xhaka po kalon një super formë duke qenë një lojtar deciziv në mesfushën e “topçinjve”, madje u shpall lojtari i muajit tetor./albeu.com