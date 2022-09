U la sërish në pankinën e Realit, Asensio shfaqi irritim, hodhi fanellën dhe goditi një shishe me ujë (VIDEO)

Marco Asensio nuk luajti as në ndeshjen e sotme mes Real Madridit dhe Mallorca, duke treguar pakënaqësinë e tij.

Mesfushori 26-vjeçar, kontrata e të cilit skadon në verën e vitit 2023, nuk u përdor në një tjetër ndeshje të Realit, duke treguar zhgënjimin dhe acarimin e tij.

“Është e kuptueshme që ai është i mërzitur për shkak të pak minutave që ka luajtur, me Kupën e Botës në prag. Kam folur me Raulin për t’i dhënë minuta pjesëmarrje me ekipin e dytë, ndoshta kjo do ta kënaqë”, tha Ancelotti në deklaratat e tij pas incidentit. /albeu.com/