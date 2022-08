U godit me kokë nga Nunez, mbrojtësi i Crystal Palace “bombardohet” me mesazhe kërcënuese (VIDEO)

Liverpool u ndal sërish në barazim mbrëmjen e ndjeshme në “Anfield” pëbrallë Crystal Palace e vlefshme për javën e dytë të Premier League.

“The Reds” morën një goditje në fortë në minutën e 57, pasi Darëin Nunez u ndëshkua me karton të kuq pasi goditi me kokë mbrojtësin Andersen.

Edhe pse me një lojtar më pak, vendasit barazuan me Diaz dhe më pas nuk arritën të përmbysnin rezultatin.

Joachim Andersen frustrated Nunez all day before he was sent off 😂 this is the PL when a opponent sense you get angry easily they try and get you sent off 😂 Martial will be the best man to explain… Tom and Jerry sound track made it even more interesting 🤣 pic.twitter.com/SAC1sHeW16

— ‘Iyawo Bruno Fernandez’ 𓃵 (@ayo_olah) August 16, 2022