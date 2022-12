U eliminua nga Kupa e Botës, Granit Xhaka shfaqet duke pushuar me familjen e tij në Dubai

Mesfushori i Arsenalit dhe i kombëtares së Zvicrës, Granit Xhaka, ndau foto duke u relaksuar me familjen e tij në një jaht në Dubai, pas daljes së Zvicrës nga Kupa e Botës.

30-vjeçari, tashmë një idhull për tifozët e Arsenalit, ka bërë bujë në çdo media pas asaj fitoreje ndaj Serbisë me rezultatin 2-3. Para se të fillojë stërvitjen dhe përgatitjen për gjysmën tjetër të sezonit me Arsenalin, Xhaka ka marrë më shumë kohë të nevojshme larg fushës dhe tani ai ka postuar pamje në rrjetet sociale duke shijuar pushimet me familjen e tij.

Në jaht ai ndodhet me bashkëshorten e tij, Leonita Lekaj me të cilën është martuar në vitin 2017. Gjithashtu bashkë me ta ndodhen dy vajzat e tij, Ayana 3 vjeç dhe Laneya 1 vjeç.

Xhaka po merr kohën e duhur që të shplodhë muskujt dhe anën e tij psikologjike, e më pas të bashkohet me Arsenalin për të tentuar të mbajnë kreun e Premier League dhe ta fitojnë atë./ h.ll/albeu.com