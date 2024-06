U dënua nga UEFA se u fut në fushë, tifozi i vogël reagon për selfien me Ronaldon

Pasi bëri një selfie me Cristiano Ronaldon gjatë fitores së fundit 3-0 të Portugalisë në Euro 2024 kundër Turqisë, tifozi ka hapur eksperiencën e tij një herë në jetë.

Më herët këtë të shtunë (22 qershor), kombëtarja e Ronaldos arriti në fitoren e dytë radhazi në fazën e grupeve të Euro 2024.

Bernardo Silva shënoi golin e parë përpara se Samet Akaydin të shënonte autogol në pjesën e parë. Bruno Fernandes shënoi golin e tretë të ekipit të tij në minutën e 55-të.

Rreth 15 minuta pas golit të tretë të Portugalisë, tifozi i lartpërmendur hyri në fushë për të marrë një foto me sulmuesin e Al-Nassr.

Tani, tifozi i vogël është deklaruar rreth atij momenti: “I thashë babait tim se do të shkoja në tualet. Thjesht realizova ëndrrën time. Nuk mund ta besoj se kjo ndodhi”.

Pas futjes së fëmijës, pesë tifozë të tjerë hynë gjithashtu në fushë gjatë fitores së Portugalisë në Grupin F në Signal Iduna Park në Dortmund.

Në një konferencë për shtyp pas ndeshjes, trajneri i Portugalisë, Roberto Martinez shprehu shqetësimet e tij për sigurinë e lojtarëve: “Është një shqetësim sepse sot ishim me fat që qëllimet e fansave ishin të mira. Mendoj se të gjithë e duam një fans që njeh yllin e madh dhe ikonat e mëdha… por mund ta kuptoni që ka një moment shumë, shumë të vështirë nëse këto synime janë të gabuara”.

Portugalia, e cila është në krye të Grupit F me gjashtë pikë nga dy ndeshje, do të përballet me Gjeorgjinë në Gelsenkirchen këtë të mërkurë (26 qershor). /Telegrafi/