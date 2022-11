U dëmtua nga shoku i skuadrës, mbrojtësi i Arabisë Saudite largohet nga Botërori me kafkën e thyer

Yasser Al Shahrani do të humbasë pjesën tjetër të Kupës së Botës pasi pësoi një dëmtim të rëndë në përballjen e Arabisë Saudite me Argjentinën.

Lojtari u përplas me portierin e skuadrës së tij, Al Owais, dhe mbeti i shtrirë në fushë për disa minuta përpara se të largohej me barelë.

Më pas., mbrojtësi 30-vjeçar është dërguar në spital për t’iu nënshtruar analizave dhe për të përcaktuar shkallën e dëmtimit të tij.

Radiografia e marrë nga mjekët tregon ashpërsinë e problemit, i cili e detyron lojtarin e Arabisë Saudite të humbasë pjesën tjetër të turneut. Rrezet X u publikuan në rrjetet sociale nga llogaria zyrtare e Kupës së Botës për Arabinë Saudite./ h.ll/albeu.com

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.

— صور كأس العالم 🏆 (@WorldCupHQ) November 23, 2022