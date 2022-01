U dëbua nga Australia, Djokovic zbarkon në Beograd (VIDEO)

Novak Djokovic mbërriti në Beograd të hënën në mesditë, pasi zbarkoi në Dubai në agim pas dëbimit të tij nga Australia, një vend që u largua të dielën, pasi mësoi për vendimin e gjykatës që e la atë pa opsionin për të pasur vizë pasi ai nuk ishte vaksinuar kundër Covid-19, gjë që çoi në një telenovelë njëmbëdhjetëditore që përfundoi keq për numrin një të botës dhe nëntë herë kampionin e Australian Open.

Avioni i Emirates me Djokovic u ul pas një fluturimi 13 orë e gjysmë nga Melburni, ku ai argumentoi në gjykatë se duhet të lejohej të qëndronte në vend dhe të konkurronte në turne nën një raport mjekësor për shkak të një infeksioni nga koronavirusi muajin e kaluar.

Gjatë pritjes në aeroport ai është parë duke bërë selfie me disa fansa.

Dubai, kryeqyteti tregtar i Emirateve të Bashkuara Arabe , nuk kërkon që udhëtarët të vaksinohen, megjithëse ata duhet të tregojnë një test negativ PCR.Në mesditë avioni i tij u ul në Beograd, ku shumë media ishinb në aeroport. Djokovic foli pas vendimit të gjykatës përmes një deklarate të lëshuar përpara se të largohej nga Australia.

Disa qindra mbështetës, disa me flamuj serbë, u mblodhën para ndërtesës së aeroportit të Beogradit për ta mbështetur me thirrje si “Novak, ti ​​je kampioni ynë” dhe “Nole, Nole” por ata nuk mundën ta shihnin idhullin e tij. /albeu.com

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH

— Dan Murphy (@dan_murphy) January 17, 2022