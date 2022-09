U-18/ “Çmenduri” në Francë – Poloni: Katër lojtarë të “gjelave” ndëshkohen me karton të kuq, arbitri ndërpret ndeshjen (VIDEO)

Një situatën e aspak e këndshme ka ndodhur në duelin mes Francës U18 dhe Polonisë U18.

Skuadrat nuk arritën të përfundonin për shkak të numrit të madh të kartonëve të kuq.

Katër kartona të gjithë në pjesën e dytë duke filluar nga minuta e 55 e ndeshjes.

Pas kartonit të 4 të Francës, arbitri mbylli ndeshjen 15 minuta nga përfundimi dhe sipas rregullores fitorja shkon në favor të polakëve./albeu.com

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4

— Part time 🇲🇨 (@D_Givens_) September 25, 2022