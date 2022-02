Tuttosport: Scamacca i thotë ‘Po’ Interit

Interi ka ndërmarrë më shumë se hapa të rëndësishëm për të fituar shërbimet e Gianluca Scamacca, një sulmues italian që luan për Sassuolo. Lojtari mund të zbresë në kryeqytetin Lombard verën e ardhshme.

“Scamacca i thotë po Interit” . Ky është një nga titujt që mund të lexojmë sot në kopertinën e ‘Tuttosport’.

Me të, gazeta synon të bëjë të qartë se në verë, sulmuesi italian Gianluca Scamacca do të bëhet lojtar i ri i Inter-it .

Edhe pse kishte pasur spekulime për mundësinë që Nerazzurrët të mbyllnin kontratën e tij në janar, e vërteta është se menaxheri i përgjithshëm, Beppe Marotta, ka punuar që në fillim me idenë për të siguruar nënshkrimin e tij për sezonin e ardhshëm. Tani, pas marrjes së po-së së lojtarit, ardhja e tij është vetëm në kurriz të marrëveshjes përkatëse me Sassuolo-n ./ h.ll/albeu.com