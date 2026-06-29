Tuchel përshëndet rekordin e Harry Kane: Synimi i tij mbetet fitimi i Kupës së Botës

Thomas Tuchel ka vlerësuar paraqitjen e Harry Kane, pasi sulmuesi anglez theu rekordin e golave me Anglinë në Kupën e Botës në një ndeshje me rëndësi të madhe, ku “Tre Luanët” fituan 2-0 ndaj Panamasë dhe siguruan vendin e parë në grup.

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Me këtë rezultat, Anglia e mbylli fazën e grupeve në krye dhe kaloi pa vështirësi në raundin e 32-shes, ku tani do të përballet me RD të Kongos.

Kane vijoi formën e tij shumë të mirë në këtë turne, duke konfirmuar edhe një herë rolin si pika kryesore e sulmit dhe si një nga elementët më vendimtarë të skuadrës gjatë fazës së grupeve.

Pas përfundimit të takimit, Tuchel u shpreh i kënaqur që rekordi u arrit pikërisht në një Kupë Bote dhe në një moment që kishte peshë reale. “Është fantastike që ai ka mundësinë ta thyejë këtë rekord në një Kupë Bote kur kjo ka vërtet rëndësi”, tha Tuchel, duke nënvizuar ndikimin dhe mentalitetin e sulmuesit.

Trajneri theksoi gjithashtu gjendjen shumë të mirë të Kane në të dy aspektet, mendor dhe fizik. “Harry është në një gjendje të mrekullueshme mendore, edhe fizikisht. Ai është i uritur për të shkuar deri në fund në këtë Kupë Bote dhe nuk është i kënaqur”, tha Tuchel.

Sipas tij, Kane mbetet një figurë kyçe për ekipin jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj, pasi udhëheq me shembull dhe mban standarde të larta në çdo ndeshje.

Në sfidën e ardhshme, sytë do të jenë sërish te Kane, i cili tashmë ka 11 gola në 14 paraqitje në tre edicione të Kupës së Botës dhe pritet të synojë ta përmirësojë edhe më tej këtë bilanc në fazën eliminatore të turneut.


Shtuar 29.06.2026 04:03

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