Tuchel kërkon nënshkrimin me Ruben Neves

Thomas Tuchel ka kërkuar të shtohen opsionet e skuadrës për të përballuar pjesën e dytë të sezonit. Një nga pikat për përforcim do të ishte qendra e fushës pasi duket se Saul Niguez e ka të vështirë të marrë sërish mundësi.

Lojtari i Alicantes hyri në ndeshjen e prezantimit në Stamford Bridge me këmbën e majtë dhe që atëherë ka humbur besimin e plotë të trajnerit gjerman. Në parim, reprezentuesi spanjoll nuk pritet të largohet nga klubi këtë dimër, ndonëse drejtuesit e sportit tashmë po kërkojnë një alternativë të re .

Sipas informacioneve të TodoFichajes, Ruben Neves është një nga opsionet që do të kishte propozuar Thomas Tuchel. Gjermani është befasuar këndshëm nga paraqitjet e portugezit në Premierligë dhe pikërisht tani do të ishte basti i tij për të përforcuar bërthamën.

Pengesë kryesore do të ishte se Wolverhampton nuk është i gatshëm të ndahet me një nga referencat e tij dhe do të ulet vetëm për të negociuar nga 45 milionë euro. /albeu.com