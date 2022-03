Tuchel: Chelsea është i fortë dhe do të mbetet i fortë

Trajneri i Chelsea,Thomas Tuchel, nuk është i shqetësuar për të ardhmen që i pretë blutë.

“Chelsea është i fortë dhe do të mbetet një klub i fortë. Pronari ynë do t’i shesë një grupi solid për të siguruar që Chelsea të mbetet në nivelin më të lartë. Unë e dua këtë klub, dua të mbetem këtu për një kohë të gjatë. Jam mësuar të jetoj me klubin.

Edhe pse duhet të pranoj se ky është një moment shumë i vështirë”, u shpreh Tuchel./ h.ll/albeu.com