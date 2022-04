Tronditet Xavi, ylli i skuadrës mbyll sezonin para kohe

Barcelona nuk mundi të shkonte në gjysmëfinalen e Europa League, pasi u mposht nga Eintracht Frankfurt në “Camp Nou”.

Sikur të mos mjaftonte vetëm kaq, por Xavi Hernandez është tronditur nga lajmi që ka marrë ditën e sotme.

Pedri është dëmtuar dhe shkak i këtij dëmtimi ka mbyllur sezonin para kohe dhe kjo është konfirmuar nga kontrollet mjekësore që lojtari i katalanasve ka zhvilluar sot.

Pedri kështu nuk mund të jetë i gatshëm për trajnerin Xavi Hernandez në pjesën e mbetur të këtij sezoni futbollistik dhe pa asnjë dyshim kjo është një mungesë e madhe./ h.ll/albeu.com

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2022