Real Madridi ka marrë një goditje të fortë nga Elche në Santiago Bernabeu teksa miqtë kanë arritur të dyfishojnë rezultatin në minutën e 76.

Vendasit ishin në kërkim të golit të barazimit, teksa situata u shrytëzua mjat mirë nga Elche e cila shënoi edhe golin e dytë me Milla. r.t/albeu.com

(⏱ 76′) ⚽️ BUUUUT DE MILLA !!!

REAL MADRID ⚪ 0-2 🟢 ELCHE#LaLiga | #RealMadridElche

pic.twitter.com/JVIkFZdnMa

— FTBLNews© (@NewsFTBL) January 23, 2022