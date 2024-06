Tre rekordet e çmendura që Modric mund t’i thyejë me Real Madridin sezonin e ardhshëm

Legjenda e Real Madridit – duket e drejtë të gjykohet edhe përpara largimit të tij – Luka Modric do të bëhet kapiten i Los Blancos sezonin e ardhshëm, si lojtari më jetëgjatë pas largimit të Nacho Fernandez.

Ylli kroat do të mbushë 39 vjet pas vetëm dy muajsh, dhe ka bërë histori prej disa kohësh, por është në prag të disa arritjeve të pabesueshme.

Sipas Diario AS, nëse ai luan një ndeshje të vetme përtej 17 tetorit, Modric do të bëhet lojtari më i vjetër që ka luajtur ndonjëherë për klubin. Rekordi aktual i takon Ferenc Puskas me 39 vjeç e 36 ditë.

Gjatë festimeve të fitores së tyre në Ligën e Kampionëve, Carlo Ancelotti dhe Presidenti Florentino Perez deklaruan se ata tashmë po kërkonin të fitonin trofeun e radhës. Nëse e bëjnë këtë, Modric do të bëhej një nga dy që kanë fituar më shumë në histori, me shtatë.

Aktualisht ai është një nga katër të barabartët me Dani Carvajal, Toni Kroos dhe Nacho Fernandez, edhe pse natyrisht Carvajal gjithashtu do të kalonte në shtatë.

Aty ku Carvajal ende nuk mund të konkurrojë është grumbullimi i trofeve të Modric. Kroati veteran aktualisht është në kuotën e 26-të trofeve, po aq sa ka njeriu që do t’i dorëzojë shiritin e kapitenit, Nacho, dhe bashkë me të kanë më së shumti trofe në historinë e Real Madridit.

Modric do të ketë shtatë mundësi për të ngritur trofeun e 27-të, me Superkupën e Evropës, Ligën e Kampionëve, Superkupën e Spanjës, La Ligën, Copa del Rey, Kupën e Botës për Klube dhe Kupën Ndërkontinentale.

38-vjeçari dukej se do të largohej nga klubi vetëm disa muaj më parë, por në vend të kësaj do të jetë në Santiago Bernabeu derisa të paktën t’i afrohet ditëlindjes së tij të 40-të.

Pavarësisht se çfarë rekordesh vendos ai, në kryeqytetin spanjoll mund të jenë të sigurt se nuk do ta shohin më kurrë të ngjashmin e tij.