Tre lojtarët e Barcelonës që duken se të ardhmen e kanë në Arabi

Barcelona përballet me një sfidë në rritje me ngritjen e futbollit në Arabinë Saudite, ku klubet me ambicie kolosale duan të joshin yjet e klubit katalunas.

Ky fenomen, i cili u intensifikua verën e kaluar me largimin e lojtarëve të njohur në Lindjen e Mesme, duket larg ndalimit.

Përpjekjet për të forcuar ligën saudite, në përgatitje për Kupën e Botës 2034, kanë çuar në një kërkim agresiv për talentë, duke përfshirë anëtarë të shquar të Barcelonës.

Raphinha:

Një nga emrat që bën jehonë në këtë kontekst është Raphinha, prania e së cilit në radarin e futbollit saudit është e pamohueshme. Edhe pse braziliani ka zgjedhur të qëndrojë te Barça në të kaluarën, ofertat e reja mund ta tundojnë atë të rishqyrtojë pozicionin e tij. Me daljen në skenë të të rinjve si Lamine Yamal, drejtuesit e klubit katalanas e kuptojnë mundësinë e një largimi, megjithëse kanë besim për ta mbajtur atë.

Robert Lewandowski:

Nga ana tjetër, situata e Robert Lewandowskit i shton një nuancë tjetër këtij komploti. Pavarësisht rrënjëve të tij në Barcelonë dhe rolit të tij vendimtar në ekip, interesi saudit, me ofertat e tij joshëse, vë në dyshim qëndrueshmërinë e tij. Vendimi, në fund të fundit, bie mbi lojtarin dhe gatishmërinë për të vazhduar të jetë një pjesë kyçe në skemën e Barçës.

Marc-Andre Ter Stegen:

Së fundi, rasti i Marc-Andre ter Stegen i shton një element tjetër enigmës. Edhe pse portieri gjerman është në fokusin e klubeve saudite, angazhimi i tij në Barcelonë dhe situata e tij kontraktuale deri në vitin 2028 sugjerojnë se një largim nuk do të kishte gjasa. Sidoqoftë, perspektiva e një kontrate të fundit të madhe mund të ndikojë në vendimin e tij. /Telegrafi/