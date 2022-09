Mbrojtësi anësor Dest ka zbarkuar në Milano pas përfundimit të aventurës së tij me Barcelonën.

Mbrojtësi amerikan do të jetë në formë huazimi deri në fund të sezonit te kampionët e italisë.

Ai do të kryej vizitat mjekësore e më pas do të firmosë kontratën e tij me Milanin./ h.ll/albeu.com