Transferimi i Lewandowski-t, Barcelona bën “kurban” Ferran Torres

Ferran Torres është një nga lojtarët e paktë që nuk e ka festuar nënshkrimin e Robert Lewandowski-t dhe me Aubameyang dhe Ansu Fati tashmë të rikuperuar, reprezentuesi spanjoll dhe nënshkrimi nga merkato e fundit dimërore nga City do të lihej jashtë ekuacionit të Xavi Hernández për formacionin titullar.

Sulmuesi spanjoll i premtoi me shumë kur zbarkoi në Barcelonë dhe fakti është se praktikisht i ishte garantuar pronësia. Tashmë Aubameyang i komplikoi gjërat me një paraqitje të jashtëzakonshme, por me ardhjen e polakut që iu shtua rinovimit të Dembélé dhe nënshkrimit të Raphinha-s, ai nuk do të kishte ku të luante në asnjërën anë.

Kjo situatë ka bërë që ambienti i tij të mendojë për një ndryshim të mundshëm të destinacionit. Dhe me Kupën e Botës në afërsi, mungesa e minutave është një pengesë për t’u marrë parasysh. Xavi po mbështet tek ai dhe nuk dëshiron ta humbasë, por për momentin ai është pjesa e vetme e shpenzuar në të gjithë vijën e sulmit.

Nuk përjashtohet dalja e tij në modalitetin e kredisë dhe tregu ende nuk e ka thënë fjalën e fundit. Ferran ka një kontratë afatgjatë dhe ishte një nga bastet e mëdha të Barcelonës së Laporta-s, duke paguar 55 milionë euro City-t për nënshkrimin e tij. Tani nuk ka vend./albeu.com