Transferimi i Bremer, ky pritet të jetë formacioni i frikshëm i Juventusit për sezonin e ardhshëm

Juventusi është duke formuar një skuadër konkuruese pas një sezoni të dështuar që lam pas.

Në ekip janë ofruar disa lojtarë me me ekperiencë si, Pogba dhe Di Maria, gjithashtu edhe Bremer së fudmi që do të zëvendësojë De Ligt.

Edhe pse nga skuadra janë larguar si Dybala e Chiellini, “bardhezinjtë” po ndërtojnë një skuadër të frikshme për Serie A dhe Champions League.

Në portë mbetet Ëojciech Szczesny, ndërsa faza e mbrojtjes do të përbëhet nga Cuadrado, Bremer, Bonucci dhe Danilo.

Mesfusha e reformuar me Zakaria, Locatelli dhe i rikthyeri Pogba, ndërsa sulmi do të udhëhiqet nga Vlahovic i ndihmuar nga krahët nga Chiesa dhe Di Maria./albeu.com