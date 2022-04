Trajnerin e Salernitanës nuk e mbajnë nervat, fillon të hedh këpucët në stadium (VIDEO)

Trjaneri i Salernitana-s, Davide Nicola ishte më pak se i impresionuar me disa nga mbrojtja nga ana e tij gjatë ndeshjes me Fiorentinën dhe filloi të hidhte këpucët pasi është nervozuar nga mbrojtja e skuadrës së tij.

Ai ishte në gjendje të festonte pas një fitore të vështirë 2-1 ndaj La Violës, por humbi gjakftohtësinë në vijën e kontaktit pasi vendësit e bënë të vështirë një fitore të ngushtë në tokën vendase.

At the end of the first half, Davide Nicola was waving his shoe around at his players in frustration.

In the final minutes of the match, he was seen throwing his shoes to the ground. Superstitious? 👟

Good thing Salernitana came away with the win. 😂 pic.twitter.com/GggS5L0PgL

